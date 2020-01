Incidente stradale a San Giuseppe Vesuviano: ferito gravemente un centauro

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì a San Giuseppe Vesuviano.

L'impatto tra un'auto ed una moto - come riferisce Il Fatto Vesuviano - è avvenuto in via Martiri di Nassriya.

Ad avere la peggio è stato un centauro, rimasto gravemente ferito e trasportato d'urgenza in ospedale.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano per ricostruire la dinamica del sinistro.