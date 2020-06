Incidente in autostrada, ferito gravemente un 41enne

Grave incidente stradale, avvenuto ieri intorno alle 13 di ieri, al chilometro 28 in direzione Napoli, sull’autostrada Napoli-Canosa. Un 41enne di Sant’Antimo che, al momento dell’impatto era in sella alla sua Kawasaki Ninja, si è scontrato per ragioni da accertare contro un'automobile con a bordo due anziani di Trento, come riporta AvellinoToday.

Il centauro è stato ricoverato in gravi condizioni al Moscati di Avellino. Sul posto sono giunti prontamente intervenuti anche gli agenti della Sottosezione Avellino Ovest della Polizia Stradale. L’impatto è avvenuto lungo il rettilineo che dal viadotto Acqualonga porta al casello di Baiano.