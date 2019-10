Comiziano, motociclista investito da auto pirata: è in gravi condizioni

Un motociclista nolano è stato investito da un'automobile mentre percorreva via Nazionale delle Puglie, in località Comiziano. L'uomo, secondo quanto riportato dal Roma, è ora in pericolo di vita ricoverato all'ospedale di Nola. L'automobile pirata avrebbe invaso la strada principale provenendo da una traversa secondaria, senza rendersi contro dell'arrivo del motociclista. L'automobilista sarebbe poi fuggito senza prestare soccorso.

Sul posto i carabinieri di Nola che indagano per ricostruire la dinamica e cercare l'automobilista pirata.