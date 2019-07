Incidente stradale a Marano, giovane ferito gravemente

Incidente stradale in via San Rocco, tra un'automobile e uno scooter. Nello scontro è rimasto gravemente ferito il giovane alla guida dello scooter, come riporta Terranostranews.

Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato nel pronto soccorso più vicino.

Rilievi della polizia municipale per risalire alle responsabilità eventuale dell'incidente stradale.