Incidente stradale, ferito il presunto reggente del clan Licciardi

Giovanni Licciardi, considerato dalle forze dell’ordine il presunto reggente dell’omonimo clan, è rimasto ferito in un incidente stradale, come riporta Il Mattino. Il 40enne era in sella al suo scooter su corso Secondigliano, quando avrebbe impattato con un altro scooter che percorreva la stessa direzione.

Licciardi, sottoposto attualmente all'obbligo di firma è stato trasportato al San Giovanni Bosco. I due scooter sono stati sequestrati per stabilire le cause e le responsabilità del sinisro stradale. Saranno utilizzate anche le immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza presenti sulla strada.