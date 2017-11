Incidente stradale sulla Domitiana: grave un camionista

Incidente stradale questa mattina sulla Domitiana S7 Quater, all’altezza di Monteruscello. Un camion, guidato da un 45enne, si è schiantato sul guard rail. L'uomo ha riportato politraumi ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

A preoccupare sono in particolare le ferite alle gambe e alla testa.

Traffico in tilt nella zona, lunghe code in direzione Napoli. Incerte le cause dello schianto, si ipotizza un colpo di sonnno, ma ogni ipotesi è ancora aperta.