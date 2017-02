Trauma cranico dopo la caduta in bici: 22enne trasferito in neurochirurgia

Sta meglio il ciclista di 22 anni, caduto dalla sella, domenica mattina, a causa di una buca in via San Rocco: al Cardarelli, dove e' stato trasportato in codice rosso e ricoverato in rianimazione, gli era stato diagnosticato un trauma cranico.

Il giovane è stato trasferito oggi in neurochirurgia.

Così Alfredo Di Domenico, "Bukaman": "Assurdo che a due anni dall'attivazione del Pis, Pronto Intervento Stradale, si continui a rischiare la vita per la presenza di numerose buche killer, che tra l'altro, quando sottoposte ad interventi di riparazione, vengono 'tappate' con una modalità (tappatura con asfalto a freddo) che si è dimostrata assolutamente inefficace".

"Ancora non si comprende il motivo - prosegue Di Domenico - per il quale lungo questa strada mulattiera è stata chiusa solo la buca che insieme all'avvallamento si presume siano stati causa della rovinosa caduta".

