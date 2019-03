Poggiomarino, un basolo 'schizza' e colpisce un'auto: ferito un uomo

Un incidente alquanto singolare è avvenuto nella giornata di lunedì a Poggiomarino, in una delle strade più centrali della cittadina vesuviana. Dopo il passaggio di un veicolo un basolo si è staccato dal suolo ed è letteralmente schizzato, colpendo un'altra vettura di passaggio, sul parafango. Al momento dell'impatto si sono attivati gli airbags, che si sono gonfiati in modo fulmineo - forse in maniera inopportuna - colpendo sul viso l'ignaro automobilista.



La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano. L'uomo è uscito dalla sua automobile con il volto insanguinato, cercando di capire cosa fosse successo. Sul posto anche personale sanitario del 118.