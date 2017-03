Incidente stradale, ferito 38enne: in auto nascondeva una pistola

Incidente stradale a Casoria, sulla circumvallazione esterna, per un 38enne del Rione Traiano, ritenuto vicino ai Cutolo. L'uomo era a bordo della propria Mercedes, quando ha sbandato, andando a sbattere contro il guard rail.

Nella sua vettura è stata rinvenuta una pistola carica calibro 38 con 4 cartucce nel tamburo. Trasportato all'ospedale di Frattamaggiore è ora ricoverato in stato di piantonamento in attesa di intervento chirurgico per la riduzione di una frattura pluriframmentaria scomposta all’avambraccio sinistro.

L’arma è risultata provento di un furto in abitazione commesso nel 2005 a Fuorigrotta.