Incidente in auto: ferito l'attore Giuseppe De Rosa

Incidente stradale per l'attore Giuseppe De Rosa al rione Petraro. Per motivi ancora da accertare il 66enne di Castellammare di Stabia, ha perso il controllo del veicolo che è andato a sbattere contro un muro.

De Rosa ha riportato una emorragia cerebrale e le sue condizioni sono preoccupanti.

L'attore è stato interprete di personaggi di grande successo sia a teatro che in televisione, oltre che al cinema. Indimenticabili le sue apparizioni in ruoli di rilievo in film storici del cinema italiano come "Scugnizzi", "Pacco doppio pacco e contropaccotto" e in Soap Opera come Un Posto al Sole, dove ha interpretato il ruolo di capo procuratore della Repubblica, Angelo Rulli.