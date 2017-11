Incidente stradale a Posillipo, tre feriti

Incidente stradale nella notte a Posillipo. Tre ragazzi tra i 22 e i 25 anni sono rimasti feriti nello schianto avvenuto mentre percorrevano via Orazio.

La vettura, per cause ancora da accertare, ha centrato in pieno il guard rail cadendo nel vuoto e investendo un'altra automobile con a bordo due ragazzi.

I feriti sono stati trasportati al Cardarelli e all'ospedale San Paolo, per diversi politraumi subiti. Accertamenti in corso per comprendere l'esatta dinamica dlel'incidente e le eventuali responsabilità nell'incidente.