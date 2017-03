Doppio incidente stradale con feriti: domenica da incubo al corso Vittorio Emanuele

Domenica caratterizzata da un duplice incidente stradale al corso Vittorio Emanuele.

Il primo si è verificato alle 5.45 del mattino di domenica e ha visto coinvolte due automobili che si sono scontrate ad un centinaio di metri dalla funicolare centrale. Un 26enne è stato soccorso inizialmente dai carabinieri, giunti tempestivamente sul posto e poi trasportato all'ospedale da un'ambulanza del 118 per le ferite riportate ad una gamba. Illeso il conducente dell'altra vettura.

Intorno alle 20.00, invece, il secondo incidente, con protagonista suo malgrado uno scooter, probabilmente scivolato su una macchia d'olio. Ferita una ragazza. Traffico in tilt in attesa dei rilievi di rito in entrambi gli incidenti. Proteste dei residenti che chiedono maggiore sicurezza.