Scontro tra due auto nel napoletano: tre feriti gravi

Incidente stradale su corso Italia, tra Mugnano e Calvizzano. Due vetture si sono scontrare frontalmente, per cause ancora da accertare e tre persone sono rimaste ferite in maniera grave.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere delle vetture.

I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Apprensione per le loro condizioni di salute.