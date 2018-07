Incidente stradale, scontro auto scooter: rischia la vita una 25enne

Scontro a Brusciano, in via Isonzo, tra un'automobile ed uno scooter. Ad avere le conseguenze peggiori il 21enne che conduceva il veicolo a due ruote e la 25enne, che viaggiava come passeggera.

La 25enne è stata trasportata d'urgenza prima all'ospedale di Nola e poi successivamente in elisoccorso all'ospedale di Bari e ricoverata nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono gravissime per le ferite alla testa riportate nella caduta sull'asfalto. E' stata sottoposta ad un intervento chirurgico, ma la prognosi non è ancora stata sciolta.

Il 21enne, anch'egli ferito, ma non in pericolo di vita, è stato invece trasportato al Cardarelli.

L'incidente sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato da parte del centauro.