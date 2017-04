Incidente stradale sull'Asse mediano nella notte: 8 feriti

Ancora un terribile incidente stradale sull'Asse mediano nella notte, che ha visto coinvolte, dopo la mezzanotte, sei automobili, poco prima dell’uscita Aversa-Melito.

Sono otto le persone rimaste ferite, come riporta Il Meridiano, ma nessuna rischia la vita. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti per estrarre le persone intrappolate all'interno delle autovetture e le ambulanze del 118, che hanno accompagnato i feriti in ospedale.

Ancora incerte le cause dell'incidente.