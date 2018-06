Spaventoso incidente a Quarto, tre feriti: c'è anche un bambino

Un sorpasso di troppo, azzardato, su una strada stretta e in salita. Sarebbe questa la causa dello spaventoso incidente che tra le 18 e le 19 ha coinvolto due automobili in via Pietra Bianca, a Quarto. Dai primi rilievi, risultano essere tre i feriti, tra cui un bambino di 8 anni. Da quanto si apprende dalle forze dell'ordine, non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Ancora molti dubbi sulla dinamica. Ciò che è certo è che una delle due vetture è apparsa completamente distrutta, accartocciata su se stessa. La mancanza di vittime può ritenersi un miracolo. Via Pietra Bianca collega Quarto alla collina dei Pisani. Una strada su cui superare è vietato come indica la striscia bianca continua. Un automobilista, a bordo di una Citroen rossa, ha tentato il sorpasso di un Apecar, mentre dal versante opposto giungeva un'altra vettura.

L'impatto è stato inevitabile. Grave il conducente della Citroen, dove c'era anche il bambino, oltre a una donna. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno chiuso immediatamente l'arteria. Sulla carreggiata vetri e pezzi della scocca delle due automobili. Una delle vetture è anche uscita di strada. La viabilità è ripresa solo in serata.