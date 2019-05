Escono dalla paninoteca e vengono travolti: incidente a Pomigliano

Una coppia di fidanzati è stata investita all'esterno di una nota paninoteca di Pomigliano d'Arco: i due stavano attraversando la strada quando sono stati colpiti da un'automobile guidata da un uomo anziano. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano. Al momento i fidanzati, trasportati in ospedale in ambulanza, non sarebbero in pericolo di vita. Più serie le condizioni della ragazza. Sul fatto indagano le forze dell'ordine.