Incidente stradale nella notte, moto contro auto in sosta: gravi due giovanissimi

Questa notte, per cause ancora accertare, un 18enne di Gragnano ha perso il controllo della moto, andando a sbattere contro una Opel in sosta su via Polveriera a Santa Maria la Carità. Dopo l'impatto il 18enne è stato soccorso dal 118 e ricoverato al Cardarelli per le gravi ferite riportate agli arti e alla testa, a causa del trauma commotivo subito.

Il 16enne che viaggiava con il 18enne ha riportato trauma cranico commotivo facciale/mascellare con emorragia cerebrale ed è stato ricoverato all’Ospedale Umberto I° di Nocera Inferiore. Rischia la vita.

I rilievi sul posto sono stati eseguiti dai carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Castellammare di Stabia che hanno sequestrato il veicolo.