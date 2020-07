Volevano prendere il traghetto all'alba, grave incidente stradale a Ischia

Incidente stradale poco prima delle 6 del mattino in via provinciale Lacco Fango, come riporta Il Golfo. Una coppia di anziani era in auto in procinto di recarsi ad Ischia Porto per prendere il traghetto delle 6.25, quando la loro vettura è finita contro il muretto di una abitazione per ragioni da accertare.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, che hanno estratto i due coniugi dalla vettura

I due hanno riportato politraumi.