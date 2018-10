Ischia, due incidenti stradali con feriti

Incidente stradale ieri sera in località Castiglione a Ischia Porto. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 per soccorrere il ferito. Traffico in tilt nella zona.

Indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente stradale e le eventuali responsabilità.

Sempre nella giornata di ieri si è verificato un altro incidente sulla Superstrada ad Ischia, per uno scontro tra un’autovettura ed uno scooter, culminato con il ferimento del centauro, trasportato al Rizzoli.