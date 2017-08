Incidente stradale nella Galleria Vittoria: due feriti

Incidente stradale questa mattina nella Galleria Vittoria. Come riporta Il Mattino, sono rimastei coinvolti nel sinistro stradale due scooter e un'automobile.

Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate dal 118, giunto sul posto, in ospedale. Traffico in tilt nella zona per le oeprazioni di soccorso e di sgombero della strada dalle auto incidentate.

Gli agenti della polizia municipale sono al lavoro per effettuare i rilievi di rito, al fine di stabilire le responsabilità per l'incidente.