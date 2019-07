Somma Vesuviana, auto contro camion: grave una giovane coppia

Un'automobile si è scontrata con un camion, questa mattina, sulla Circumvallazione di Somma Vesuviana. A bordo dell'auto una coppia, che ha avuto la peggio: i due giovani sono in ospedale, in gravi condizioni, ma - stando a quanto riportato dal Fatto Vesuviano - fuori pericolo. Lesioni anche per il conducente del camion, che è finito in ospedale. Sul posto ambulanze e forze dell'ordine: si cerca di ricostruire la dinamica dell'impatto.