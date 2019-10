Nola, rocambolesco incidente sulla statale: si scontrano due camion

Un violento incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio a Nola, sulla Statale 7 bis, direzione Nola. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, due camion si sono scontrati finendo entrambi contro il guardrail. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, ambulanze e vigili del fuoco. Problemi soprattutto nel liberare uno dei due conducenti, rimasto incastrato nel vano abitacolo del suo veicolo.

I due camionisti sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni sono, comunque, rassicuranti e nessuno dei due è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire le rispettive responsabilità.