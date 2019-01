Sette feriti nella notte: maxi incidente stradale a via Napoli

Sono sette i feriti, tutti giovanissimi, nell'incidente stradale di questa notte, avvenuto sul lungomare di via Napoli. A causare l'incidente lo scontro frontale tra due automobili che procedevano dalle direzioni opposte.

Indagini per stabilire le responsabilità dell'incidente. I feriti (quattro uomini e tre donne) sono stati soccorsi dal 118, nessuno è in pericolo di vita. Traffico in tilt nella zona affollata di sabato sera dai frequentatori dei locali della movida puteolana.