Tragedia sulla strada, cinque persone coinvolte in un incidente: una è grave

Incidente stradale ad Afragola ieri sera. Cinque le persone coinvolte nell’impatto tra un'automobile ed uno scooter all'altezza di corso Garibaldi.

A preoccupare soprattutto le condizioni del conducente del mezzo a due ruote, trasportato in codice rosso in ospedale, anche se non è in pericolo di vita. Ferite serie anche per l'amico che era con lui sullo scooter. Frattura alla gamba per una delle ragazze in auto. Solo lievi ferite per gli altri giovani coinvolti nell'incidente.