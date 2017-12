Perde il contro dell'auto e si schianta contro un muretto: grave una 24enne

Incidente stradale a Sturno, in provincia di Avellino, in località Torone, dove una 24enne ha perso il controllo dell'automobile e per motivi ancora da accertare si è schiantata contro un muretto, come scrive AvellinoToday.it.

A soccorrere la ragazza i sanitari del 118 di Grottaminarda, che hanno estratta viva la 24enne dalle lamiere, trasportandola al pronto soccorso di Ariano Irpino. La giovae è stata poi trasferita a Napoli dove è attualmente ricoverata in gravi condizioni.