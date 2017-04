Incidente in bici sulla pista ciclabile, donna si frattura il braccio: soccorsa dagli "scugnizzi"

Frattura al braccio per una donna mentre percorreva in sella alla propria bici il lungomare di via Partenope. "A soccorrerla ci hanno pensato alcuni "scugnizzi della Torretta", che l'hanno subito circondata.

Si teme il peggio visto che ha la borsa con sè. Invece i ragazzini l'aiutano chiamando subito l'autoambulanza e si autotassano anche di 10 centesimi a testa per comprarle dell'acqua in attesa dei soccorsi.