Anacapri, investita una donna sulla provinciale: trasferita in elicottero a Napoli

Incidente stradale in serata sulla provinciale di Anacapri, sull'isola di Capri. Una donna è rimasta ferita - sarebbe stata investita e, secondo le prime informazioni, sarebbe ferita in maniera non grave - ed è stata trasferita, dopo un primo ricovero nell'ospedale isolano Capilupi, al Cardarelli di Napoli. L'eliambulanza notturna in servizio all'ospedale del Mare ha prelevato la donna a Capri e l'ha trasportata all'ospedale collinare.

Sul luogo dell'incidente, intanto, continuano le indagini per cercare di ricostrurire la dinamica.