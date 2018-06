Incidente stradale, scontro tra auto e scooter: ferita una undicenne

Scontro in via De Curtis, a Mugnano, nella serata di ieri, tra uno scooter ed una automobile. Ad avere la peggio una undicenne, trasportata d'urgenza dal 118 al Santobono.

Dopo lo scontro lo scooter è caduto rovinosamente sull'asfalto. Ferita anche la madre della bambina, ricoverata invece nell'ospedale di Giugliano. Le due ferite non sarebbero in pericolo di vita, anche se la prognosi per l'11enne non è ancora stata sciolta dal personale medico, che la sta assistendo in queste ore.