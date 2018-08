Incidente in moto, muore il ventenne Enzo Sicignano: "Addio piccolo angelo"

Non ce l'ha fatta Enzo Sicignano, il ventenne vittima di un incidente stradale avvenuto il 25 luglio nelle vicinanze di Santa Maria la Carità. Il giovane, originario di Sant'Antonio Abate, era a bordo della sua Vespa quando si è scontrato con un'automobile. Immediato il ricovero al San Leonardo di Castellammare, dove Enzo è stato operato d'urgenza.



Ieri sera, dopo una settimana, il suo cuore non ha retto. Enzo aveva la passione per le due ruote e il suo idolo - atroce scherzo del destino - era Marco Simoncelli, pilota italiano morto a 24 anni per un incidente durante le prove per il GP di Malesia, nel 2011. Sui social tutti ricordano Enzo come un ragazzo sensibile, un "piccolo angelo volato via troppo presto".