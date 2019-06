Scontro tra due moto: quattro giovani feriti

Quattro ragazzi sono rimasti feriti a seguito di un incidente tra due moto a Casoria. L'impatto è avvenuto lungo via Principe di Piemonte, nel centro cittadino. Di tutti i feriti, uno dei giovani coinvolti sembra essere rimasto colpito gravemente ed è stato portato in ambulanza all'ospedale “Cardarelli” di Napoli.

Un altro dei feriti avrebbe riportato dei danni agli arti inferiori. Non sono ancora chiare le cause dell'impatto. Secondo una prima ricostruzione, le due moto avrebbero sbalzato le persone a bordo a diversi metri di distanza. Sono in corso le indagini per capire come sia avvenuto l'impatto.