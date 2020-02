Incidente nella notte a Torre Annunziata: due feriti

È di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto nella notte a Torre Annunziata. L'impatto è avvenuto all'incrocio tra via Gambardella e corso Umberto I provocando il ferimento dei due guidatori delle auto coinvolte. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno dovuto trasportare i due feriti all'ospedale Sant'Anna di Boscotrecase.

Secondo le prime informazioni, le due persone coinvolte nell'incidente non dovrebbero essere in pericolo di vita. Non è ancora chiara la dinamica dell'impatto.