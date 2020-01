Via Marano-Pianura, due donne investite mentre fanno jogging

Incidente stradale questa mattina in via Marano-Pianura, sul territorio maranese, dove due donne sono rimaste ferite dopo essere state investite mentre facevano jogging.

A colpirle - come racconta Terranostranews - è stata un'auto, con alla guida un giovane, per cause da accertare.

Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso, una pattuglia dei Carabinieri della locale compagnia e la Polizia Municipale.