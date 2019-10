Tragedia nel napoletano: donna muore travolta da un furgone al mercato

Tragedia questa mattina a Quarto. Una donna di 62 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgone presso l'area mercatale di via Leonardo Da Vinci.

La vittima - secondo le prime ricostruzioni - sarebbe stata colpita dal mezzo in retromarcia per cause ancora da accertare.

Sul posto sono giunti gli operari del 118 per prestare soccorso, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.