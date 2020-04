Incidente mortale a Bacoli: 48enne perde la vita

Uno schianto tra una moto è un furgone è costato la vita a una 48enne di Giugliano. La donna, di nazionalità polacca, è morta sul colpo a seguito dell'incidente avvenuto a Bacoli. La moto su cui viaggiava con un uomo è andata a sbattere contro il furgone all'incrocio tra via Cupa della Torretta e via Scalandrone. L'impatto mortale è avvenuto intorno alle 20 e 30. Entrambe le persone in sella alla moto sono state sbalzate via dall'impatto ma ad avere la peggio è stata la 48enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è bastato a salvarle la vita il casco che indossava. L'uomo che guidava la moto, invece, ha riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti sia i sanitari del 118 che gli agenti della municipale e i carabinieri della compagnia di Pozzuoli. A loro sono affidate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro mortale. L'uomo alla guida della moto è stato portato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.