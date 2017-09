Scontro sulla A16, muore una ragazza napoletana

Una giovane residente nella provincia di Napoli è morta in un incidente stradale sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, all'altezza del km 63 all'interno della galleria Sant'Elena.

Come si legge sul sito di Autotrade per l'Italia: "Sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino est in direzione di Napoli il tratto è chiuso con il traffico bloccato con 2 km di coda a causa di un incidente dove sono rimasti coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante all'interno della galleria Sant' Elena all'altezza del km 63 e 800. E' stata istituita l'uscita obbligatoria a Benevento, per Napoli seguire per la Stada Statale 7 poi si può rientrare in autostrada ad Avellino est mentre chi è diretto a Roma seguire per la Strada Statale Telesina e rientrare a Caianello. Sul posto sono presenti i soccorsi, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia".