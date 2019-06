Donna investita da un'auto: volo di diversi metri

Una dinamica che da chi è stata vista aveva fatto pensare subito al peggio. È grave la 65enne che ieri è stata investita a Qualiano. La donna è stata colpita da un'auto mentre camminava a piedi lungo via Santa Maria a Cubito. Stava camminando in direzione di Mariano quando è stata investita ed è volata per diversi metri prima del duro impatto sull'asfalto.

I soccorsi

La donna è stata immediatamente soccorsa sul posto e poi trasferita dai sanitari del 118 all'ospedale Cardarelli di Napoli. La prognosi è riservata e le sue condizioni sono state definite gravi. La donna è un'ex dipendente del comune di Qualiano ed è molto nota in città. Secondo una prima ricostruzione alla guida della vettura c'era un giovane. Sono in corso le indagini per capire l'esatta dinamica dell'incidente.