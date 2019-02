Investe una donna anziana, poi sviene: incidente shock nel napoletano

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Mariglianella, in provincia di Napoli.

Una donna anziana sulla settantina - come riferisce Marigliano.net - è stata investita da un'auto in via Marconi.

La donna alla guida della vettura, alla vista dell'anziana ferita, è svenuta.

Le condizioni dell'anziana sono apparse da subito gravi. La donna è stata trasportata prima all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola e poi successivamente al Cardarelli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani di Mariglianella, i Carabinieri ed il 118.