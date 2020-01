Donna si schianta con la sua auto: in ospedale

Poteva finire molto peggio per una donna di 52 anni che si è schiantata con la sua auto a Gragnano. La vittima dell'incidente ha perso il controllo della sua vettura diventando protagonista di un impatto che poteva costarle carissimo. La donna è rimasta ferita per fortuna in maniera non grave nonostante lo spavento di chi le aveva prestato soccorso.

Residente a San Sebastiano al Vesuvio, è stata medicata nel vicino ospedale di Castellammare di Stabia. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente sulla cui dinamica stanno indagando le forze dell'ordine. La notizia è stata dal fatto vesuviano.