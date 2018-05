Schianto a 130 orari sull'autostrada, nel bresciano muore una 53enne di Pompei

Una donna di 53 anni, Ofelia Cattelan, è morta sull'autostrada A4, nel tratto tra Desenzano e Sirmione (provincia di Brescia), nella notte tra sabato e domenica. La donna, nata in Francia ma da anni residente a Pompei, era a bordo della sua Jaguar in compagnia dell'anziana madre (86 anni), quando è stata tamponata da una Audi. Nulla di grave: il 25enne alla guida dell'altra vettura scende a sincerarsi delle condizioni di salute di Ofelia e della madre. Le due auto incidentate restano per qualche minuto ferme in corsia. A quel punto, come riporta BresciaToday, sopraggiunge un furgone che non si avvede dell'incolonnamento. A 130 km/orari il furgone travolge l'auto di Ofelia Cattelan, uccidendo la donna, ferendo l'anziana madre e ferendo altre due persone in maniera lieve, che solo per miracolo non sono state travolte dal furgone: erano scese per prestare soccorso dopo il primo, innocuo, tamponamento. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, i Vigili del Fuoco e la polizia stradale. Per Ofelia Cattelan non c'era già nulla da fare.