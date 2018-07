Tragedia della strada: Somma Vesuviana piange il giovane Dario

Dario Piccolo non ce l'ha fatta. E' morto il giovane coinvolto in un gravissimo incidente stradale avvenuto venerdì scorso tra Pomigliano d'Arco e Brusciano.

A dare la notizia della dipartita del ragazzo, con un commovente post su Facebook, è stato il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno.

"La morte di un ragazzo di 18 anni lascia increduli e l'amaro in bocca. Che dire...Il primo pensiero è per lui, amico di mia nipote Miriam, sbarazzino, genuino e sicuramente pieno di valori, cresciuto in una famiglia di lavoratori. Con una vita davanti e tanti progetti da costruire e portare a termine... E invece niente, tutto finito nell'arco di qualche minuto, il tempo di un lampo, e poi più niente, non ti sei svegliato più. Un pensiero ai suoi genitori Vincenzo e Angela, per lo sforzo immane e forse soprannaturale che dovranno fare per sopravvivere al dolore per la perdita del proprio figlio... poi per il fratello Carmine, la sorella Ilaria, i parenti, e poi per tutti noi amici e non che ci sentiamo toccati nell'intimo per la sua morte. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti. Ciao Dario Piccolo", scrive Di Sarno.