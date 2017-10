Funerali di Danilo Sparaneo, il saluto della Turris: "Per noi è un giorno triste"

Funerali a Torre Annunziata per la morte di Danilo Sparaneo, il 20enne deceduto in un tragico incidente stradale. La Turris, nella figura del presidente Antonio Colantonio, in un comunicato stampa ha espresso il proprio cordoglio per il decesso: "Per noi è un giorno triste e domani non sarà una partita come le altre. Ricorderemo Danilo omaggiando la famiglia di una maglia della nostra squadra ed a fine gara i calciatori, in memoria del nostro giovane tifoso, lanceranno nei distinti le loro maglie”.

Danilo Sparaneo stava viaggiando in sella al suo scooter insieme ad un amico, quando ha perso il controllo finendo al suolo. Il giovane aveva un'enorme passione per la musica. Era un cantante neomelodico, e si esibiva in numerosi concerti di piazze ed in reti locali riportando un gran seguito di pubblico.