Incidente stradale sul corso Vittorio Emanuele: centauro tradito dalla voragine

Ieri alle ore 7,30 del mattino un ragazzo è caduto con il motorino in una buca colma di acqua piovana. La voragine è stata più volte segnalata dai residenti e dal comitato cittadino “Uniti per corso Vittorio Emanuele” ed è stata riparata solo in seguito dell’ennesimo incidente che poteva finire in tragedia.

"Gli incidenti stradali, anche gravi, sono in aumento a causa delle condizioni del manto stradale. Non a caso, secondo i dati Istat, l’antica tangenziale di Napoli è la strada più esposta ai pericoli di incidente, seguita, al quinto posto da via Salvator Rosa. La polizia Municipale, sotto la pioggia, è stata presente fino alla riparazione", denuncia Ettore Ranieri.