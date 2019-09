Tragedia sfiorata in pieno centro: impenna con la moto e travolge due ragazze

Uno spaventoso incidente si è verificato ieri in pieno centro a Castellammare di Stabia. A causarlo, la bravata di un ragazzo in moto: per impennare lungo corso Vittorio Emanuele ha investito due ragazze che si trovavano all'esterno di un bar.

Le giovani, scaraventate sull'asfalto, sono state inizialmente soccorse dai presenti, poi è intervenuto un mezzo del 118 che le ha condotte al vicino ospedale San Leonardo. Per loro la prognosi non è preoccupante: una ha riportato solo escoriazioni, per l'altra anche un leggero trauma cranico.

Sulla vicenda sta indagando la polizia municipale. A riportare la notizia è Repubblica.