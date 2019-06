Corso Umberto, investita donna incinta: travolta anche la figlioletta

Incidente stradale in mattinata a corso Umberto. Una donna incinta è stata travolta con la figlioletta sulle strisce pedonali da un suv, il cui conducente ha subito prestato soccorso. La madre è stata ricoverata al Cardarelli, mentre la figlioletta al Santobono.

Non destano particolari preoccupazioni. Anche il nascituro non è in in pericolo, secondo i primi controlli.

Sul posto sono giunti gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale per i rilievi di rito.