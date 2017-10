Terribile incidente su Corso Italia a Quarto: ferito giovane centauro

Uno spaventoso incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Quarto, lungo Corso Italia. A riportarlo è Internapoli.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un giovane: pare abbia perso il controllo della sua moto, per poi cadere a terra e finire con il suo mezzo incastrato sotto un'auto.

Un'ambulanza del 118, prontamente arrivata in zona, ha trasportato il giovane in ospedale. Intanto polizia municipale e carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità.

Il traffico nella zona è rimasto a lungo congestionato. Non si conoscono le condizioni del ferito, ma alcuni testimoni riportano che si è trattato di un impatto terribile.