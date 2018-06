Scooter contro un'auto ad Arzano, 17enne operato d'urgenza

Un ragazzo di 17 anni è stato coinvolto la scorsa notte in un incidente stradale in Corso Salvatore D'Amato ad Arzano. Si trovava insieme ad un amico di 23 anni su di uno scooter (guidato da quest'ultimo) quando, intorno alla mezza, si sono scontrati con un'auto.

Ad avere la peggio è stato proprio il più piccolo, di Crispano. È stato trasportato al Cardarelli e operato. Si trova adesso in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Trenta giorni di prognosi anche per il conducente della vettura, di 27 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Arzano, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto riportato dal Mattino, pare lo scooter fosse senza assicurazione né revisione.