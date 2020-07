Paura per un motociclista, spaventoso incidente a Giugliano

Spaventoso incidente, per fortuna senza conseguenze particolarmente gravi, si è verificato intorno alle 16 di oggi lungo corso Campano a Giugliano.

A riportare la dinamica è stato il giornale Internapoli: una motocicletta ed un’auto si sono scontrate poco dopo l’incrocio della villa comunale per motivi ancora da accertare.

La persona in sella alla moto è stata trasportata per precauzione in ospedale da un mezzo del 118 giunto rapidamente sul posto. Intervenuta anche la polizia municipale giuglianese.

Il traffico fortunatamente pare non abbia subito particolari rallentamenti.