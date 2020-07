Consigliere comunale investito da un motorino: il conducente scappa e lo lascia a terra

Il consigliere comunale Nino Simeone è stato investito oggi pomeriggio lungo corso Vittorio Emanuele. Il rappresentante in consiglio è stato colpito da uno scooter che viaggiava lungo l'arteria viaria. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 e 30. Secondo i testimoni, Simeone è stato sbalzato via nell'impatto e il guidatore del mezzo non si è fermato a soccorrerlo. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha soccorso Simeone.

I soccorsi

Il consigliere è rimasto ferito a un braccio. Ad assistere a tutto è stata Paola Pozzi che doveva incontrare il consigliere proprio per parlare della situazione della strada. Ha raccontato la dinamica dell'incidente con un post su Facebook. Proprio lei ha lamentato anche la difficoltà dell'ambulanza di raggiungere il posto.