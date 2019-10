Schianto in auto a Fuorigrotta, la corteggiatrice ferita: "E' stato tremendo"

Grande spavento per Eleonora Rocchini, corteggiatrice di una delle passate edizioni di Uomini e Donne, per un brutto incidente stradale avvenuto sabato prima dell'alba a Fuorigrotta, nel sottopasso Claudio.

Nello schianto dell'auto sulla quale viaggiavano contro i paletti del marciapiede sono rimasti feriti tutti i cinque componenti della vettura, guidata da un 26enne. Rocchini in una stories su Instagram rassicura i follower. "Vi scrivo per rassicurarvi e ringraziarvi per l'affetto dimostrato in un momento così brutto. E' stato tremendo l'incidente, non sapevamo se saremmo usciti vivi da quell'auto, invece stiamo tutti bene, con qualche problemino, ma tutti vivi. Abbiamo perso il controllo dell'auto in discesa, non so come siamo usciti dall'auto, degli angeli ci hanno tirati fuori. Ci hanno portati in ospedale in codice rosso, chi con costole rotte, chi con anca rotta e io con un trauma cranico, ho perso anche sangue. Vi ringrazio tutti per i messaggi".